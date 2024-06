Roma, ora c’è un dubbio Paredes: l’offerta araba lo tenta

ROMA - L’Arabia chiama gli argentini. E se ce ne è uno che ha detto immediatamente no, un altro invece in questo momento sta riflettendo sul futuro. Chi ha rifiutato è Paulo Dybala, concentrato sul proseguire la sua avventura in giallorosso, chi invece tentenna è Leandro Paredes che dagli Stati Uniti dove è in corso la Coppa America ha ricevuto dagli agenti la ricca proposta di un club saudita. Il numero 16 giallorosso ha chiesto tempo per pensarci su, perché queste sono le classiche proposte che non si possono rifiutare. Almeno su due piedi. Quelle che capitano una volta nella vita e che a 29 anni vale la pena considerare. Pardon, a 30 anni, quelli che compirà dopodomani nel ritiro della Selección con un desiderio da esprimere ma ancora da decidere. Restare alla Roma per un altro anno per poi tornare a parametro zero al Boca, oppure farsi un paio d’anni in Arabia prima di chiudere la carriera alla Bombonera? Un dilemma vero e proprio, un nodo che verrà sciolto probabilmente nei prossimi giorni, anche per dare modo alla Roma di trovare un suo sostituto. Uno come Cardoso, nella lista di Ghisolfi, o uno come Prati che invece è dai tempi della Spal nella lista di De Rossi. Fatto sta che adesso la Roma e Leandro si trovano a un bivio e dovranno parlarsi se il centrocampista continuerà a essere tentato.