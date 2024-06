Roma, Dybala tra futuro e Trigoria: tra due giorni si attiva la clausola

ROMA - Mai come quest’anno probabilmente Paulo si è goduto le vacanze insieme alla famiglia, agli amici, alla futura moglie ritrovando quella serenità smarrita dopo la mazzata dell’esclusione dalla Coppa America. Questo periodo trascorso tra chi lo ama lo ha aiutato a staccare la spina, a riprendere le energie mentali e fisiche, e a rendersi conto che la felicità non sta nella chiamata o meno di Scaloni ma nella gente che gli è stata accanto in alcuni giorni un po’ più difficili. E adesso Dybala è pronto a tornare a Roma con la stessa voglia e gli stessi stimoli che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Guai a pensare a un giocatore appagato, guai a pensare che la Joya voglia lasciare Trigoria per ambire a qualcosa di meglio. Perché a proposito dell’amore di chi gli sta a accanto, nella Capitale ha trovato il suo spazio ideale, tra un gruppo di compagni che gli vogliono bene, gli amici che non lo lasciano solo anche quando Oriana è in giro per il mondo per lavoro, e una tifoseria che è totalmente innamorata di lui.

Roma, presente e il futuro di Dybala

E allora perché pensare che lui voglia andare via, perché pensare che sia pronto a esercitare la clausola rescissoria? Questa si attiverà tra due giorni, ma il numero 21 non ha alcuna intenzione di esercitarla. Perché ha fatto una promessa alla Roma qualche tempo fa, e intende rispettarla: «Voglio vincere un trofeo con questa maglia». Quella che ha difeso negli ultimi due anni e con la quale ha segnato la bellezza di 34 gol e servito 18 assist. Numeri da grande campione. E restando nel tema di numeri e maglia, la sua è stata in assoluto la più venduta tra le 149mila acquistate in giro per il mondo. Tra meno di una settimana Paulo sarà a Roma. Si è allenato tanto in questo ultimo periodo in Argentina con il suo staff personale ma vuole rimettersi a lavorare al Fulvio Bernardini ancor prima del raduno fissato per l’8 luglio. In questo modo avrà anche occasione di incontrare per la prima volta Florent Ghisolfi con cui non ha ancora parlato, per discutere del presente e del futuro. Il suo ingaggio è elevato (ma guadagnato, visto che al suo arrivo nella capitale aveva rinunciato sia ai bonus alla firma che alle commissioni per gli agenti) per questo è disposto anche a rinnovare per spalmarlo su più anni. Insomma, una chiacchierata per capire i piani del club e per aprire un dialogo sulle operazioni extracampo. Paulo ha voglia di Roma, di sentirsi importante e di aiutare De Rossi. Pensa a tutto tranne che a cambiare squadra.