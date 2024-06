Calciomercato Roma, sprint per Le Fée: ecco quando si può chiudere

La Roma adesso vuole accelerare per portare il prima possibile Enzo Le Fée nella Capitale. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, la dirigenza giallorossa sta spingendo e aumentando i dialoghi con il Rennes per riuscire a trovare l’intesa nel minor tempo possibile. Il compito di Florent Ghisolfi è di far sbarcare Le Fée entro la prossima settimana, in modo tale da poterlo mettere a disposizione di De Rossi per il raduno prestagionale in programma il prossimo 8 luglio al Fulvio Bernardini. I contatti tra il manager e Massara, il neo direttore sportivo del club francese, sono continui e dopo la prima offerta da 15 milioni adesso la Roma punta a un rilancio nelle prossime ore per avvicinarsi alla cifra chiesta dalla società bretone. Un anno fa, la scorsa estate, il Rennes spese 20 milioni per prendere il centrocampista dal Lorient, la squadra in cui Enzo è cresciuto da quando era solo un bambino. Adesso il club si aspetta più o meno la stessa cifra per liberarlo dopo una sola stagione.

Roma-Le Fée, il rilancio

E allora la Roma adesso punta al rilancio che possa portare alla chiusura. La cosiddetta fumata bianca che porterà Le Fée a Trigoria entro la fine della prossima settimana. Se i 15 milioni non sono bastati, Ghisolfi ha intenzione di aumentare l’offerta di ulteriori tre milioni includendo qualche bonus sia per i risultati individuali del giocatore, sia di squadra. Quindi il raggiungimento della qualificazione in Champions League, il grande obiettivo della Roma, e la vittoria dell’Europa League. Basteranno 18 milioni complessivi a convincere la squadra francese a mollare la presa? Ghisolfi spera di sì, nel frattempo continua a mantenere costanti i dialoghi anche con il giocatore che scalpita per cominciare la sua prima avventura lontano dalla Francia. Il ragazzo sente il bisogno di cambiare dopo una stagione non proprio brillante ma in cui è riuscito comunque a dare il proprio contributo con cinque assist. Il decimo posto del Rennes è frutto del doppio impegno tra campionato ed Europa League al quale naturalmente non era abituato. Un infortunio alla coscia lo ha costretto a saltare il momento più importante della stagione sia per il campionato (sei gare out) sia per l’Europa League (fuori nel doppio confronto con il Milan), e ha chiuso la stagione con pochi spunti e qualche panchina di troppo sebbene nessuno in casa Rennes abbia mai dubitato del suo potenziale.

Le Fée, il nuovo Verratti