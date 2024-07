Le Fée alla Roma, affare in chiusura: Rennes pronto ad accettare l'offerta

ROMA - è pronto a diventare un nuovo centrocampista della Roma. L’affare è a un passo dalla chiusura, Ghisolfi nelle ultime ore ha accelerato e adesso si attende soltanto la risposta del Rennes che, salvo clamorosi colpi di scena, darà il via libera alla chiusura della trattativa. La Roma ha alzato ulteriormente l’offerta arrivando ai famosi venti milioni richiesti del presidente François Pinault, la stessa cifra che il club francese aveva investito un anno fa per prelevarlo dal Lorient, la squadra che per quindici anni è stata la casa del centrocampista. Enzo Le Fée è pronto a diventare. L’affare è a un passo dalla chiusura, Ghisolfi nelle ultime ore ha accelerato e adesso si attende soltantoche, salvo clamorosi colpi di scena, darà il via libera alla chiusura della trattativa. La Roma ha alzato ulteriormente l’offerta arrivando ai famosi venti milioni richiesti del presidente François Pinault, la stessa cifra che il club francese aveva investito un anno fa per prelevarlo dal Lorient, la squadra che per quindici anni è stata la casa del centrocampista.



I dettagli dell'accordo