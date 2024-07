Roma, chi è Le Fée: ha il cognome della madre, un'infanzia difficile e non ama i social

Le Fée ha dovuto crescere in fretta. Il nuovo rinforzo della Roma ha avuto un’infanzia molto difficile. Il cognome è quello della madre, perché quando è nato il padre era ricercato e quindi non poteva riconoscerlo. Jéremy Lampriére, il papà di Le Fée, è stato in prigione quando il figlio Enzo era un bambino, poi rilasciato e di nuovo in carcere quando il centrocampista cresceva sui campi da calcio, dai 12 ai 19 anni. Fino al triste epilogo, il suicidio nel 2021, quando Enzo militava nel Lorient e aveva 21 anni. Le Fée aveva un rapporto stretto con il papà, spesso saltava gli allenamenti per andare a trovarlo in prigione: “Mi ricordo il giorno in cui mia madre mi ha riferito tutto - ha rivelato in un’intervista all’Equipe - ero molto piccolo. Non mi ha segnato troppo, nel senso che comunque mia madre mi ha detto che la mia vita doveva continuare e che questo non doveva crearmi problemi". Le Fée ha un carattere forte, non potrebbe essere altrimenti: “A volte, la sera nella mia stanza, pensavo e piangevo - ha raccontato a So Foot -. Prima di diventare di nuovo quella persona forte il giorno dopo. Non era un ruolo, penso di essere nato così."