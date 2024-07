Roma, Mikautadze davanti a tutti: arriva l'offerta, è sfida al Monaco

Roma, sfumato En-Nesyri

Niente da fare, invece, per En-Nesyri del Siviglia. Ieri, tra Roma e Spagna, è rimbalzata forte la voce di un interesse del club giallorosso per lui. Tutto nasce perché a Trigoria è stato visto Diego Tavano, agente di Bove e intermediario per Le Fée, oltre che procuratore del marocchino. Facile fare uno più uno, anche se in questo caso il risultato non è due. Ma tre: oltre alla Roma, sul ragazzo ci sono interessi arabi e soprattutto c'è il Fenerbahce di Mourinho che ha sul piatto uno stipendio da sei milioni. Non c'è ancora l'accordo tra i club che, però, con ogni probabilità arriverà e En-Nesyri volerà in Turchia. Ecco perché non sarà lui il nuovo attaccante della Roma. Ad ora il testa a testa è tra Mikautadze del Metz, il georgiano che si è messo in mostra all’Europeo, e il gigante Sorloth.