Roma, Aouar vicino all'Al-Ittihad: possibile chiusura nelle prossime ore

ROMA - Houssem Aouar può lasciare la Roma dopo appena un anno dal suo arrivo. Il centrocampista classe 1998, reduce da un'annata tutt'altro che entusiasmante in maglia giallorossa, sarebbe vicino - secondo i media arabi - all'approdo in Saudi League: l'Al-Ittihad avrebbe infatti messo sul piatto una cifra di 15 milioni di euro più bonus per l'ex Lione che non rientra nei piani di Daniele De Rossi. La Roma vuole ottenere qualcosa in più dalla cessione del giocatore ma, secondo gli ultimi rumors provenienti da Gedda, la chiusura della trattativa sarebbe prevista nelle prossime 48-72 ore.