Sorloth non ha dubbi: vuole soltanto la Roma

Il Villarreal mostra i muscoli in conferenza stampa e, tramite il direttore sportivo, dice di sentirsi tranquillo perché Sorloth vuole restare in Spagna. Il giocatore tace ma, attraverso persone a lui vicine, fa sapere che, invece, la Roma gli interessa eccome. Lo ha detto ai suoi agenti, alla famiglia e anche alla società giallorossa. In primis a quel Daniele De Rossi che lo ha messo in cima alla lista dei giocatori che vorrebbe per la sua Roma. Sorloth è un gigante che, a 29 anni da compiere a dicembre, dopo aver girato mezza Europa, arriverebbe a Trigoria nelle migliori condizioni fisiche e soprattutto mentali. In fiducia, pronto al grandissimo salto dopo un anno da protagonista in Spagna. E con la certezza di piacere all’allenatore, quindi in una situazione praticamente ideale.

Roma, per Sorloth è questione di soldi

Nel suo caso il problema è uno soltanto: i soldi. Non quelli che percepirebbe lui (circa 3 milioni a stagione) ma quelli che il Villarreal chiede forte di una clausola rescissoria da 38 milioni. Se la Roma stanzia un assegno del genere Sorloth fa la valigia e arriva nel caldo romano in poche ore. Ma visto che i Friedkin non intendono pagare così tanto un giocatore bravo ma molto vicino ai 30 anni c'è la necessità di trattare. Ed è per questo che il Villarreal ieri ha fatto la voce grossa: «È normale che ci sia interesse per qualsiasi giocatore della nostra squadra, ci sono molti club perché abbiamo un grande gruppo e ancora di più nel caso di Sorloth che ha fatto una grande stagione - ha ammesso Miguel Angel Tena, direttore sportivo -. Ha dimostrato un livello molto alto, è stato uno dei migliori attaccanti della categoria, per noi il migliore, ma siamo molto sereni». Tena ha anche aggiunto che questa tranquillità è dovuta al fatto che l'attaccante norvegese una volta ha scommesso su di loro ed è felice al Villarreal: «Ed è la cosa più importante».

Fiducia per Sorloth

La Roma dal canto suo è serena e fiduciosa che, alla fine, si possa arrivare a una conclusione positiva. Ad essere determinante potrebbe e dovrebbe essere la volontà del giocatore. Se lui farà capire chiaramente al Villarreal la volontà di andar via a quel punto per Ghisolfi sarà più facile trattare e arrivare a un accordo sul prezzo. Quale? Venti, venticinque milioni. Di più la Roma per un giocatore di quasi 30 anni non vuole spendere.

Gli altri attaccanti

Detto che il primo nome in assoluto era David che però ha costi enormi e che Mikautadze andrà al Monaco, rimane En Nesyri che però appare sempre orientato a scegliere tra Turchia e Arabia e quindi la Roma che si è tirata fuori dai giochi anche per non partecipare ad aste. Asta che, invece, a Trigoria sperano si scateni tra Italia e Inghilterra per Abraham. La Roma in prestito non lo cede, per portarlo via ci vogliono almeno 25 milioni più bonus.