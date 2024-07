Roma, Sorloth ha detto sì: cosa manca per chiudere l’affare

Lavori in corso, la Roma adesso vuole spingere sull’acceleratore per rinforzare la rosa in quei ruoli al momento scoperti. Uno su tutti, quello offensivo dove il centravanti resta una delle priorità di Souloukou e Ghisolfi. E il nome preferito da ormai diverso tempo è quello di Alexander Sorloth. I contatti con il Villarreal sono costanti, così come quelli con l’entourage del giocatore che ha già detto sì al suo trasferimento in giallorosso per giocare nel campionato italiano e in una competizione europea . Quella che non disputerebbe restando nella squadra spagnola che ha bisogno di fare cassa dopo la deludente stagione terminata all’ottavo posto in classifica.

Roma, Sorloth in pole

Così se è vero che Sorloth ha una clausola rescissoria da 38 milioni, è anche vero che il Villarreal sarebbe disposto a scendere col prezzo per assicurarsi una buona cessione e un’ottima plusvalenza. La Roma fin qui non è andata oltre i venti milioni, ma i recenti sviluppi nel mercato in uscita potrebbero favorire una nuova manovra. Le cessioni di Aouar per 12 milioni e quella di Karsdorp a 3-4 milioni possono essere vere e proprie risorse per un rilancio sul gigante norvegese. E, di conseguenza, un’eventuale offerta di 25 milioni di euro più bonus (per un totale di trenta milioni) potrebbe far vacillare il club fino ad arrivare al sì definitivo. Di certo un grande aiuto potrebbe arrivare dallo stesso Sorloth che ha informato il suo attuale club di essere disponibile al trasferimento. Se il centravanti dovesse spingere per approdare nella Capitale, a quel punto il Villarreal sarebbe più morbido sulle richieste per il suo cartellino. La strada sembra tracciata, nel bene o nel male la prossima potrebbe essere la settimana decisiva.

Sprint per Dahl

Così come lo sarà anche per chiudere l’affare Samuel Dahl, l’esterno classe 2003 del Djurgardens. Ghisolfi lo sta seguendo sottotraccia da diverse settimane, il ragazzo solo due giorni fa ha pubblicamente esternato il suo desiderio di trasferirsi da De Rossi e ha naturalmente già parlato anche con la dirigenza del club svedese che non appare intenzionata a fare resistenza sul suo trasferimento. I tre milioni che la Roma offrirà per il giocatore possono bastare alla società che solo un anno fa lo aveva acquistato per 400 mila euro. Oggi il Djurgardens affronterà la sfida di campionato contro il Varnamo, e vedremo se Dahl sarà in campo oppure se verrà risparmiato vista l’operazione di mercato che lo riguarda. Se dovesse rimanere in panchina al suo posto scenderebbe in campo Keita Kosugi, 18 anni, promettente terzino giapponese che dopo un periodo di ambientamento potrebbe definitivamente prendere il posto del titolare: «Dahl è davvero un grande giocatore, sto imparando davvero tanto da lui - ha detto ieri ai media locali -. Se dovesse andare alla Roma mi dispiacerebbe perché è un’ottima persona, ma sarei pronto a sostituirlo». Insomma, di Roma se ne parla nello spogliatoio e il terzino non vede l’ora di poter sbarcare a Trigoria. Lo stesso si può dire per Bodart, il portiere dello Standard Liegi: la Roma tratta ma non vuole versare i cinque milioni chiesti per il suo cartellino.