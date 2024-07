La Roma torna su En-Nesyri. E c’è un indizio su Soulé…

L'intrigo di mercato

Un nome che è da sempre nella lista di Ghisolfi, ma al quale aveva preferito Sorloth anche per via della concorrenza sul marocchino che, in scadenza tra una stagione, aveva attirato l’attenzione di più di un club. La vicenda però adesso prende sempre più la forma di un vero e proprio intrigo. Perché dall’Arabia a quanto pare si sono defilati: l’Al-Qadsiah ha infatti dirottato le proprie attenzioni su Aubameyang dopo il no di En-Nesyri che a 27 anni vuole ancora essere protagonista in Europa. Il rebus più grande che la Roma vuole risolvere è quello legato al Fenerbahce. Il club di Mourinho è da tempo sul giocatore, ha presentato diverse proposte sia a lui sia al Siviglia ma ancora non è riuscito a chiudere la trattativa. L’offerta è troppo bassa, come ha riferito anche il diesse del club andaluso (ma senza citare la squadra) che si è riservato del tempo per aspettare nuove proposte. Detto che il Fenerbahce sembrerebbe abbia rilanciato proprio in queste ore, e vedremo se la nuova formula soddisferà la controparte, questo stallo ha riavvicinato la Roma al giocatore, sia con i contatti diretti con il suo entourage (ingaggio d 2,5 milioni più bonus), sia con il club proprietario del cartellino che valuta sui 23-25 milioni di euro. Adesso quindi è una questione di tempo e di guizzi: se Ghisolfi vorrà davvero affondare il colpo sul marocchino, dovrà farlo in tempi record per evitare la chiusura della trattativa con il club turco. Detto questo, En-Nesyri non ha chiuso le porte a nessuna delle due squadre: al Fenerbahce avrebbe uno stipendio più alto, alla Roma una visibilità maggiore.

Soulé, l'agente e la famiglia

Matias Soulé invece non ha dubbi e lo ha fatto presente anche al suo agente che si trova a Torino e che anche ieri ha avuto un contatto con la dirigenza bianconera per fare un punto della situazione. L’argentino vuole la Roma, lo ha detto alla Juve, lo ha detto anche ad alcuni suoi compagni di squadra e la famiglia è d’accordo nel proseguire l’avventura in Italia invece di ricominciare in un altro campionato dove il ragazzo avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. A ventuno anni non ha fretta di trasferirsi in Premier League, ma anzi, giocare con Dybala, nel calcio offensivo di De Rossi lo aiuterà a plasmare ulteriormente le sue qualità e a diventare più forte. Il padre e la madre sono in sintonia con il figlio: entrambi sono innamorati di Roma, il signor Soulé da qualche ora ha cominciato a seguire il club giallorosso anche sui social. Indizi di mercato? Probabilmente sì visto che tra i “follow” ci sono solo altre due squadre, la Juve e il Frosinone dove ha giocato il figlio. Ghisolfi sta studiando la miglior offerta (intorno ai 25 milioni) da presentare ai bianconeri che sperano ancora di cedere il giocatore all’estero per evitare rimpianti e dirottare Chiesa a Trigoria. Ma da una parte si è raffreddata la pista Leicester che adesso sta pensando a Saelemaekers, mentre dall’altra la Roma ha già scelto: vuole Soulé e farà il massimo per consegnarlo a De Rossi.