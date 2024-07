Roma, Soulé e En-Nesyri: pronte le offerte, tutte le cifre

Ad esso la Roma ha fretta di chiudere due colpi che le permetteranno di sistemare gran parte dei problemi offensivi. Due acquisti, due offerte pronte a essere recapitate ai rispettivi club per arrivare a Matias Soulé e a Youssef En-Nesyri . Ghisolfi ha fretta per più di un motivo, il primo naturalmente legato alla costruzione della squadra da affidare a De Rossi in questo ritiro precampionato, per prepararla al meglio all’inizio della stagione previsto tra un mese esatto. Ma non solo. Perché per la punta marocchina la Roma deve riuscire a battere la concorrenza del Fenerbahce che nelle ultime ore ha formulato una nuova proposta al Siviglia per riuscire a strappare il sì definitivo e chiudere l’ennesimo colpo in attacco. L’ennesimo, perché nel giro di 48 ore i dirigenti di Mourinho hanno preso Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun e O?uz Ayd?n. Uno per ogni ruolo dell’attacco a tre della squadra turca. E allora En-Nesyri sarebbe per il club la ciliegina sulla torta per chiudere il settore e concentrarsi sui rinforzi negli altri reparti. Così adesso la Roma deve accelerare e presenterà nelle prossime ore l’offerta da recapitare al club andaluso, ben contento che nella corsa si inseriscano anche i giallorossi. Il Siviglia chiede per l’attaccante di ventisette anni una cifra tra i 23 e i 25 milioni di euro , che inevitabilmente nel gioco delle parti scenderà di qualche milione: insomma, per venti milioni l’affare può andare in porto , e naturalmente la spunterà chi offrirà maggiori vantaggi. Quindi i bonus, una percentuale sulla rivendita, o la modalità di pagamento Ghisolfi è pronto a offrire una cifra vicina ai 20 milioni di euro , più o meno quanto il club turco ha messo sul piatto (ma probabilmente con i bonus inclusi). E il diesse in queste ore sta chiudendo anche l’accordo con il giocatore sulla base di circa 3 milioni netti a stagione , bonus inclusi. Nelle prossime ore scatterà la prima operazione per arrivare al marocchino.

Roma, sprint su Soulé: la situazione

La seconda è paradossalmente quella meno complicata grazie all’accordo già trovato con Soulé e il suo procuratore che in questo momento si trova a Torino per gestire l’operazione parlando anche con la Juventus. All’argentino un quinquennale a circa 2 milioni più bonus e non è esclusa anche una clausola rescissoria. In questa operazione la Roma deve avere urgenza di chiudere per evitare inserimenti di altri club come il Leicester (che tuttavia al momento è fermo e valuta anche altri nomi come Saelemaekers). Fretta per la Roma, ma anche per i bianconeri che vorrebbero cedere l’argentino per poter rinforzare ulteriormente la squadra il prima possibile sfruttando i milioni delle cessioni. Addirittura prima della fine della settimana, in modo da non far partire Soulé sabato per il ritiro in Germania ma lasciarlo in standby alla Continassa durante la trattativa con i giallorossi. Che ora non vogliono mollare la presa e sono pronti a investire 25 milioni di euro più eventuali bonus per arrivare ai 30 milioni richiesti da Giuntoli. Con una percentuale sulla rivendita l’affare può arrivare alla fumata bianca. Costo totale? 45-50 milioni di euro per due colpi che farebbero contento De Rossi, ieri in campo contro il Latina con un solo attaccante titolare (Dybala), poi giovani ed esuberi. DDR ha bisogno dei rinforzi per preparare la squadra, Ghisolfi adesso vuole accelerare ed è pronto a recapitare le offerte per i due attaccanti.