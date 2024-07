Dall'Inghilterra: "Roma ancora su David per l'attacco"

ROMA - L’addio di Romalu Lukaku ha aperto da un paio di mesi il casting per il nuovo centravanti della Roma . Il club giallorosso si sta muovendo in giro per l’ Europa a caccia di un bomber di livello assoluto, in attesa di valutare il futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è reduce da un lungo infortunio, e per questo la società non sembra convinta di voler ripartire con la punta britannica al centro dell’attacco.

Dall’Inghilterra: “Roma su David”

Nelle ultime ore i siti inglesi stanno accostando alla Roma il nome di Jonathan David, centravanti del Lilla. L’attaccante canadese - di origini statunitensi - nelle ultime due stagioni ha realizzato 43 gol in Ligue 1. Il Lille lo aveva acquistato dal Gent per 27 milioni di euro ma ora - con il giocatore in scadenza nel 2025 - sarà costretta a cedere l’attaccante per non perderlo a parametro zero. Nell’ultima Coppa America ha realizzato due gol in due partite.