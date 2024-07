Roma-Dahl, ci siamo: ecco quando potrebbe arrivare

ROMA - Samuel Dahl ha le valigie pronte e aspetta soltanto l’ok definitivo per sbarcare nella capitale e cominciare l’avventura alla Roma. Non è più un segreto e ormai anche l’esterno sinistro del Djurgardens sta facendo piuttosto fatica a nascondere il suo trasferimento: «Non vi dico se sto sentendo la Roma - ha detto ieri ai giornalisti svedesi -, ma in questi giorni ho spento il telefono perché voglio concentrarmi sul mio calcio fino a quando non saprò qualcos’altro. Darò il massimo per il Djurgardens finché sarò qui». Insomma, parole di chi sa che tra poche ore lascerà il suo club per vestire la maglia giallorossa. L’accordo tra la Roma e il club svedese è stato raggiunto sulla base di circa 4,5 milioni più bonus, e anche il giocatore ha da tempo detto sì al club giallorosso con il quale vedrà il suo stipendio aumentare fino a un milione netto a stagione più bonus.

Dahl pronto all'ultima gara, poi la Roma

Insomma, adesso appare tutto praticamente fatto per il suo passaggio nella capitale sebbene probabilmente Dahl sarà a Roma soltanto nel fine settimana. Il motivo? L’Europa. Il Djurgardens domani giocherà l’andata del preliminare di Conference League contro il Niedercorn e vorrebbe che il terzino scendesse in campo viste le diverse assenze in rosa per infortunio e un sostituto sulla fascia sinistra non ancora all’altezza (il diciottenne Keita Kosugi ha bisogno di tempo per ambientarsi). «Penso che giocherò giovedì», ha ammesso Dahl. L’ultima gara in Conference poi la partenza per Roma mentre intanto il club svedese sta chiudendo per Viktor Bergh, il sostituto sulla fascia sinistra che sta prelevando dal Varnamo.



Roma, la situazione sulla fascia destra

Un nome che invece intriga parecchio a Trigoria per la fascia destra è quello di Lorenz Assignon. Il terzino è di proprietà del Rennes, club con cui i giallorossi hanno già chiuso l’operazione Le Fée, ma nella seconda metà dell’ultima stagione ha militato in prestito al Burnley, squadra poi retrocessa dalla Premier League. La valutazione del giocatore è di circa 10 milioni di euro, la Roma non ha ancora presentato offerta ma sta valutando la formula migliore per cercare di arrivare al ventiquattrenne. L’ultima idea sarebbe quella di inserire nell’affare Rick Karsdorp come contropartita, chiaramente contribuendo al pagamento dello stipendio di 2,5 milioni netti. Lavori in corso sul francese che è seguito con attenzione anche dall’Aston Villa.