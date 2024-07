Soulé pronto per sbarcare a Roma: le prossime tappe

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Soulé, accordo totale

Il ragazzo ieri è stato l’unico giocatore della rosa di Thiago Motta a non scendere in campo nell’amichevole contro il Norinberga. Non si è neanche riscaldato prima della partita, un segnale chiaro in vista del suo passaggio in giallorosso. «Abbiamo parlato ieri (giovedì, ndr) dopo l’allenamento, mi ha chiesto di non partecipare. Mi sembrava la cosa giusta rispettare la decisione», ha ammesso Thiago Motta dopo il test in Germania. Così tra oggi e domani l’attaccante riceverà il via libera per volare a Fiumicino per cominciare la sua avventura sotto gli ordini di De Rossi. Tutto fatto sia con la Juventus, sia con il giocatore: Ghisolfi già da tempo ha concordato un contratto quinquennale con Soulé a circa due milioni di euro netti a stagione. De Rossi lo ha voluto tanto, lo ha chiamato qualche giorno fa per rassicurarlo delle intenzioni del club di prenderlo anche quando la Roma aveva strategicamente imposto un ultimatum alla Juve sull’offerta da 28 milioni. Ne sono bastati poi altri due per arrivare alla fumata bianca.

Soulé vede solo la Roma

Matias, come adesso sta accedendo anche con Dovbyk, ha voluto soltanto la Roma. Già da aprile, quando al suo compleanno festeggiato a Frosinone ha confidato a Dybala e Paredes di volersi trasferire nella Capitale. Lui, incantato dalle bellezze della Città Eterna, e intrigato all’idea di essere protagonista con la maglia giallorossa insieme ai suoi due amici connazionali. Ha spinto per non andare in Premier, per aspettare De Rossi. E la Roma ha fatto di tutto per puntare su un ragazzo che rispecchia esattamente il profilo di giocatore che vuole la proprietà in questo nuovo progetto triennale sotto la guida di De Rossi. La presenza nella capitale di Ryan Friedkin è stata sicuramente importante: il vicepresidente ha partecipato all’incontro sullo stadio, ha dato il via libera all’arrivo di Dahl, poi a quello di Soulé per 30 milioni e adesso per arrivare a Dovbyk. Ancora poche ore, poi Matias sarà giallorosso. Lo aspetta De Rossi, lo aspettano i tifosi che non vedono l’ora di abbracciare un talento che sperano possa accendere l’entusiasmo dell’Olimpico con le sue giocate e il suo feeling con Dybala e l’intera squadra. Tutto è pronto per la fumata bianca. Anzi, albiceleste.