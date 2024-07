Roma, esordio Soulé con Dybala: ecco quando potrebbero giocare insieme

Soulè, primo giorno a Trigoria

E’ stata una giornata serratissima: in mattinata Soulé ha sostenuto le visite mediche al Fleming, nella clinica Paideia che è diventata la struttura di riferimento della Roma, poi si è spostato dall’altra parte della città per firmare il contratto di cinque anni (circa 1,8 milioni netti a stagione più i bonus) nella sala del cerimoniale posta al primo piano degli uffici del club, ha visitato il museo con i cimeli storici della società e ha sbrigato le pratiche necessarie dopo ogni trasferimento: un passaggio in amministrazione, per il definitivo inquadramento, uno in sartoria, per provare le divise che indosserà, e uno negli studi televisivi, per registrare la prima intervista da giocatore della Roma. Il numero di maglia? Ancora non è stato svelato: ma poteva scegliere tra i preferiti, che sono tutti liberi. L’11 che aveva con le nazionali argentine, il 30 che indossava nella Juventus, il 18 che gli ha portato fortuna al Frosinone. A proposito di Juve, ieri Soulé ha dedicato un affettuoso post di ringraziamento al club che lo ha lanciato in Serie C già nella stagione 2021/22, a soli 18 anni.

Soulè, da oggi con De Rossi

Sballottato tra i vari impegni, Soulé ha dovuto trascurare l’elemento più familiare del gioco: il pallone. Si allenerà oggi per la prima volta con De Rossi che, se non subentrano inconvenienti nei prossimi giorni, medita di schierarlo già sabato a Rieti nell’amichevole contro l’Olympiacos. D’altra parte Matias ha già lavorato con Thiago Motta, partecipando anche al ritiro in Germania, perciò dovrebbe essere pronto a giocare subito almeno uno spezzone di partita.

Roma, Soulè si è già ambientato

Per il momento si è sistemato in albergo con la fidanzata e il manager. Ma presto si dedicherà alla ricerca della casa, avendo già una certa dimestichezza con le distanze della capitale: lo scorso anno, quando non si allenava con il Frosinone, si concedeva spessi qualche ora di relax a Roma in compagnia dei connazionali Dybala e Paredes, tra asado e mate. E’ immaginabile che decida di abitare vicino agli altri due argentini, quindi tra i quartieri di Casalpalocco, Axa e Infernetto, dove tanti giocatori della Roma hanno scelto di vivere acquistando o affittando ville di extralusso nascoste nel verde: il vantaggio è la privacy assoluta di cui godono, non troppo lontano da Trigoria (circa 20 minuti di auto) e a un quarto d’ora dal mare di Ostia.

Roma, Soulè sorpreso dell’accoglienza

Soulé è rimasto sinceramente impressionato dall’accoglienza ricevuta a Fiumicino dai tifosi. Non aveva mai visto niente del genere, né alla Juventus dove nessuno lo riconosceva nelle strade di Torino né a Frosinone, dove non era trattato da celebrità. Comincia adesso, a 21 anni, la sua grande sfida: trasformarsi da talento che accende la fantasia a ogni tocco di palla a campionissimo capace di cambiare gli equilibri della squadra. Chieda al nuovo vicino di banco, Dybala, come si fa.