Quando può esordire Dovbyk con la Roma: il programma di De Rossi

ROMA - Arriva, stringe mani, si allena, gioca. Già ieri, nell’amichevole che il Girona ha perso 4-0 contro il Tolosa, Artem Dovbyk è stato schierato titolare. Significa che sta bene, dopo l’Europeo che per la sua Ucraina si è conclusa alla fine dei gironi. Le sue condizioni atletiche insomma dovrebbero essere buone anche se i test clinici e atletici ai quali lo sottoporrà la Roma nelle prossime ore forniranno un responso più attendibile. La sensazione è che De Rossi lo porterà già sabato a Rieti per la partita contro l’Olympiacos. Ma non è detto che lo utilizzi: di questo parlerà al giocatore dopo il primo allenamento a Trigoria. Per l’esordio potrebbe anche aspettare la settimana di ritiro in Inghilterra, quando gli avversari saranno il Coventry (a porte chiuse) e l’Everton, prova generale a otto giorni dall’inizio del campionato.



Roma, il programma per Dovbyk



L’importante adesso per Dovbyk sarà familiarizzare con i nuovi compagni e con i metodi di allenamento della squadra. Averlo ingaggiato alla fine di luglio, proprio mentre scadeva la clausola di Dybala, è un vantaggio importante per De Rossi che da domenica riabbraccerà anche Paredes, in arrivo a Londra direttamente dall’Argentina. Con la rosa quasi al completo, aspettando il terzino destro titolare, si comincerà a far sul serio.