Roma, idea Saelemaekers: Alexis e Okafor per Abraham al Milan

INVIATO A BURTON UPON TRENT - Ora che sono stati investiti cento milioni di euro sul mercato in entrata e che la rosa comincia ad essere di tutto rispetto per raggiungere gli obiettivi prefissati, le cessioni devono inevitabilmente essere una priorità per la Roma di Souloukou e Ghisolfi. De Rossi ha bisogno di sfoltire l’organico e liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nei suoi piani, un lavoro che naturalmente poi porterà ad avere un risvolto positivo anche per puntellare la squadra e trovare quegli ultimi rinforzi che serviranno al tecnico per avere un organico completo per la prima stagione del nuovo ciclo. E allora se parliamo di cessioni, se parliamo di giocatori fuori dai piani e che adesso hanno bisogno di lasciare la Capitale per ripartire e sentirsi di nuovo importanti, il primo nome in uscita sulla lista della dirigenza giallorossa è quello di Tammy Abraham . Perché è quel giocatore che una volta uscito alleggerirà il monte ingaggi del club, e perché è quell’operazione che potrebbe aprire anche a determinate opportunità nel mercato in entrata. Parliamo di Milan ovviamente, parliamo di una possibile contropartita tecnica che potrebbe interessare a De Rossi per rinforzare la squadra.

Fonseca vuole Abraham: la cifra chiesta dalla Roma

Paulo Fonseca ha espressamente richiesto Abraham come rinforzo per l’attacco. Vuole il centravanti inglese come sostituto, alternativa o soluzione in più a Morata, e il Milan punta ad accontentarlo. La Roma già da un mese è stata chiara con Geoffrey Moncada: la valutazione dell’ex Chelsea, pagato tre stagioni fa 42 milioni di euro, è di 35 milioni di euro. Che naturalmente, in corso di trattativa possono scendere a 30. Un prezzo elevato a giudizio del Milan che vorrebbe abbassare le pretese giallorosse inserendo appunto una contropartita tecnica.

Roma, idea Saelemaekers: la situazione

Se fino a pochi giorni fa la Roma era piuttosto diffidente riguardo questa situazione, con l’idea di incassare soltanto il cash da indirizzare su altre operazioni, adesso un’idea che potrebbe intrigare è quella di chiedere al Milan un esterno alto. Alexis Saelemaekers è in fase di valutazione e potrebbe essere quella pedina interessante per riuscire a portare avanti la trattativa per la cessione di Abraham. Non riscattato dal Bologna alla fine della scorsa stagione, l’esterno belga di 25 anni rientra perfettamente nei parametri finanziari del club giallorosso e le sue caratteristiche sarebbero adatte a quel profilo di esterno che vorrebbe inserire De Rossi in rosa. Abile nel dribbling e nel giocare lungo la linea del fallo laterale, capace sia di entrare in area di rigore sia di crossare dal fondo. Il nome interessa, e il Milan in caso se ne priverebbe non a cuor leggero. Soprattutto Fonseca che ha speso parole importanti su di lui e lo ha schierato titolare nelle ultime amichevoli contro Manchester City e Real Madrid. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro (il Bologna lo avrebbe potuto riscattare a 9,5 milioni), a quel punto la Roma riceverebbe anche un conguaglio economico oltre al giocatore per riuscire ad arrivare alla fumata bianca.

Roma, interesse anche su Calabria e Okafor

Saelemaekers, ma non solo. La Roma ha bisogno di un terzino destro e Davide Calabria è un’idea, e lo stesso si può dire anche per Noah Okafor, esterno alto a sinistra e all’occorrenza anche punta. Un giocatore che coprirebbe due posizioni, anche quella che lascerebbe scoperta Abraham. L’attaccante svizzero ha ben chiaro che, come la passata stagione, non sarebbe titolare nel Milan e di certo una cessione alla Roma sarebbe vista in maniera positiva. Tra l’altro, una curiosità: a Roma, nella Roma, ma in quella femminile, troverebbe Alayah Pilgrim, fidanzata con suo fratello Elijah Okafor. Insomma, la Roma adesso pensa alla possibilità di inserire una contropartita e sta valutando il profilo migliore: Abraham dall’Inghilterra aspetta notizie, De Rossi e il suo staff preparano la squadra all’esordio contro il Cagliari ma al tempo stesso analizzano i profili più interessanti del club rossonero e che potrebbero essere utili per rinforzare il gruppo. La trattativa tra i giallorossi e il Milan per il centravanti inglese è più aperta che mai.