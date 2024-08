Roma, accordo per Assignon: ecco la proposta al Rennes

Pe r uno che entra, forse uno che esce. Da una parte Assignon, dall'altra Abraham. La Roma sembra aver individuato il giusto profilo per ricoprire il ruolo di terzino destro lasciato scoperto dopo l’epurazione di Rick Karsdorp e ora vuole puntare definitivamente su Lorenz Assignon del Rennes. Florent Ghisolfi è pronto adesso a trattare con Massara per cercare di strappare la condizione più vantaggiosa per regalare a De Rossi l’esterno prima dell’inizio del campionato. I rapporti tra la Roma e il Rennes sono ottimi grazie alla cessione per 23 milioni di euro di Enzo Le Fée, non per questo però l’operazione si preannuncia semplice.



La trattativa per Assignon: il punto

La dirigenza giallorossa nelle ultime ore ha recapitato a Massara la prima offerta: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Richiesta rispedita però al mittente, poiché il Rennes vuole cedere a titolo definitivo il giocatore che ha trascorso gli ultimi mesi della passata stagione in prestito al Burnley e non ha intenzione di tenerlo in rosa. La valutazione del giocatore di 24 anni si aggira attorno ai 10-12 milioni: un prezzo che può scendere inserendo qualche bonus facile. L’intenzione della Roma adesso è di ragionare su un'offerta che possa allettare il club francese, magari presentando 7-8 milioni, aggiungendo qualche bonus e un diritto di riscatto che può diventare obbligo ma condizionato a determinate prestazioni del giocatore.



Il sì di Assignon