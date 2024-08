Roma-Dybala, futuro da definire: cosa sta succedendo

Da Liverpool a Trigoria, passando per le dune di Sabaudia, sembrano risuonare ovunque le parole di Francesco Totti: «Fossi un dirigente, penserei bene prima di investire su Dybala». Ecco, appunto. A sei giorni dall’inizio del campionato, lo stato maggiore della Roma riflette sul futuro del suo giocatore più forte e reclamizzato. La proposta saudita sventolata (ma non ancora presentata) non ha smosso Paulo. Ma potrebbe essere appetibile per i Friedkin, che hanno investito palate di milioni e devono ancora completare la squadra con almeno due titolari (terzino destro e ala sinistra). Non ci sono altri calciatori in organico che attirino l’attenzione, a certi livelli. Solo Paulo può fruttare una plusvalenza interessante - è arrivato a parametro zero e va in scadenza nel 2025 - combinata all’alleggerimento del monte stipendi.



La Roma e Dybala: ecco il quadro della situazione

E’ una situazione paradossale, alla quale nessuno avrebbe pensato fino a pochi giorni fa. E che può essere trascinata fino alla fine del mese, quindi ben oltre l’inizio del campionato. De Rossi, come leggete a fianco, assicura di non aver tenuto conto del momento quando ha deciso di escludere Dybala dalla formazione per l’ultimo test dell’estate contro l’Everton. Ma è stato impossibile non notare che la Roma ha giocato con dieci uomini su undici che quasi sicuramente cominceranno la partita domenica prossima a Cagliari. L’unico rimasto in panchina è stato appunto Dybala a beneficio di Zalewski, che è in scadenza di contratto e pure potrebbe andare via entro agosto. Può essere mai una scelta tecnica?

La posizione di Dybala