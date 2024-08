Dybala, caos Roma diretta: segui le ultime news sulla trattativa con l’Arabia LIVE

ROMA - Riunione nella notte scorsa tra i dirigenti della Roma e gli arabi dell'Al-Qadsiah all'Hotel De Russie a via del Babbuino. A due passi da Piazza del Popolo i due club si sono confrontati sul futuro di Paulo Dybala. L'offerta del club arabo presentata al fantasista argentino è di 20 milioni di euro a stagione per due stagioni. Oggi previsto nuovo incontro tra gli agenti del giocatore e il club arabo. Di seguito la cronaca della giornata.

12:31

Nel pomeriggio nuovo incontro

Nel pomeriggio previsto un nuovo incontro tra l'agente di Dybala, Carlos Novel, e la dirigenza araba. Attese novità in serata

12:29

Dybala in campo a Trigoria

Intanto la Roma ha pubblicato un video su Instagram che mostra i giocatori mentre entrano in campo per l'allenamento: Dybala c'è, accanto a lui Paredes

12:20

Dybala, il mercato arabo chiude a ottobre

Sono ore calde per quanto riguarda il mercato della Roma: ieri sera Lina Souloukou e Florent Ghisolfi hanno incontrato i dirigenti arabi: l'Al-Qadsiah ha ampi spazi di manovra per negoziare l'acquisto dell'argentino, il mercato in Arabia Saudita chiude a ottobre.

Roma