Roma, chi è Ramadani: il personaggio chiave della trattativa Dybala e manager di Chiesa

Chi è Ramadani

Albanese poliglotta, in giovane età si è occupato di ristorazione in Germania. Poi si è introdotto nel mondo del calcio seguendo il maestro israeliano Pini Zahavi, altro agente molto presente negli ultimi decenni di calcio internazionale. Ben presto però, accumulando credito e fiducia nella vasta area ex jugoslava, Ramadani ha fondato la sua agenzia, la Lian, che gestisce decine di giocatori (e allenatori: in Italia sono del gruppo Sarri, D’Aversa, Gotti, Cioffi, Marco Rossi e Semplici) in Europa e soprattutto si occupa di intermediazioni, che sono il nuovo grande business dei procuratori.