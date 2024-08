Dybala, spunta una scritta a Trigoria: “Paulo non si vende”

ROMA - "Paulo non si vende". Questo messaggio, indirizzato ai dirigenti e alla proprietà della Roma, è apparso sui muri di Trigoria. E’ stato cancellato in breve tempo, ma racchiude il pensiero di molti tifosi della Roma che non vogliono fare a meno di Dybala, l’uomo immagine delle ultime stagioni giallorosse. Il numero 21 è al centro di una trattativa per la cessione all’estero.