Dybala, caos Roma diretta: segui le ultime news sulla trattativa con l’Arabia LIVE

Caos Roma a due giorni dall'esordio in campionato sul campo del Cagliari. A tenere banco a Trigoria è la vicenda legata al futuro di Paulo Dybala che ragiona sull'offerta faraonica presentatagli dall'Al-Qadsiah, club dell'Arabia Saudita i cui emissari trattano intanto con quello giallorosso. Segui la giornata in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.