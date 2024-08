Pellegrini su Dybala: “Lui è eccezionale, sa che può contare su di me”

Pellegrini e le parole per Dybala

“Se stiamo facendo facendo qualcosa per farlo rinunciare o deciderà da solo? Queste credo che siano cose talmente personali che è giusto che valuti con la sua testa. Sa benissimo che per qualsiasi cosa dovesse aver bisogno può contare su di me e su tutti i suoi compagni. Come ho detto prima, è un ragazzo eccezionale. Voi conoscete il calciatore, il ragazzo è eccezionale come il calciatore e può contare su di noi. Soulé, Dybala e Dovbyk in campo insieme? Quando la qualità si alza è normale che ci si trova bene, si riesce bene a giocare a calcio che è quello che vogliamo fare e mostrare. C'è anche un discorso di equilibrio, su cui abbiamo lavorato tanto. Anche a me piace tantissimo avere intorno giocatori così forti, è più bello e più facile anche giocare, ma in una stagione con tante partite c'è chi valuterà al meglio tutte le situazioni, chi far giocare e chi no".