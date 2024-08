Dybala e Soulé, serata insieme in un locale a Roma

ROMA - Ogni indizio va interpretato, capito. Senza trarre subito conclusioni affrettate. Dybala è vicino dal dire addio alla Roma, ma intanto ieri sera ha trascorso una serata al centro della Capitale insieme a Matias Soulé. Una cena per salutarsi? Chissà. Meglio lasciare i dubbi e aspettare queste ore decisive per capire quale sarà il futuro della Joya. Che è apparso sorridente negli scatti postati da Gayle Villaluz al Seen by Olivier, a Piazza della Repubblica. Dybala e Soulé hanno legato tantissimo in questo primo mese vissuto a Trigoria dall’ex Frosinone. Sangue argentino e non solo: Paulo vede in Matias un fratello minore. Ma guai a dire che sarà lui a raccogliere l’eredità in giallorosso. Per quello c’è ancora da aspettare. Dybala è della Roma in attesa di novità dall’Arabia.