Dybala, accordo raggiunto con gli arabi: ora devono trattare con la Roma

Dopo ore, giorni di attesa forse la trattativa tra Dybala, la Roma e l'Al-Qadsiah ha trovato una svolta: la Joya ha raggiunto un accordo con gli arabi , aprendo quindi al trasferimento. La palla adesso passa ai due club che devono trovare l'intesa per la conclusione dell'affare. Dybala ha chiesto alla Roma un incontro, insieme al suo agente, perché ufficialmente il club non ha mai trattato realmente con l'Al-Qadsiah. Finora è stato l'intermediario Fali Ramadani a portare avanti la negoziazione.

Dybala in Arabia, cosa succede ora

Dybala adesso si prepara a partire perché è praticamente scontato che la Roma trovi l'accordo con l'Al-Qadsiah. Paulo lascerà la Roma dopo due anni, 34 gol e 18 assist. Non sono arrivati trofei (nonostante proprio lui abbia segnato in finale di Europa League contro il Siviglia) ma è arrivato un amore che sarà difficile dimenticare. Anche se in questa storia hanno avuto - e avranno - tutti da guadagnare. Dybala dovrebbe diventare un giocatore della Saudi Pro League entro le prossime 48 ore.