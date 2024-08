Roma, dopo Dybala riparte il mercato: la lista di Ghisolfi

La cinquina di De Ross i. L’addio di Dybala può essere metabolizzato dall’allenatore, il primo dei tifosi, solo grazie a una raffica di buoni acquisti. L’ultimo nome finito nella lista dei rinforzi è un difensore centrale, Kevin Danso del Lens, nazionale austriaco : lo ricorderete perché all’Europeo ha rotto involontariamente il naso a Mbappé nella prima partita del girone contro la Francia. Danso, classe l’98, costa circa 20 milioni. E se Ghisolfi lo sta cercando significa che spera di vendere anche Chris Smalling negli ultimi giorni di mercato. In quel caso i nuovi difensori potrebbero essere addirittura due: il secondo sarebbe Tiago Djaló , il portoghese che la Juventus ha offerto in prestito con diritto di riscatto. Meno probabile un ritorno su Hummels, che è libero e si sta proponendo a tanti club in Europa. La Roma punta a ringiovanire la rosa, come leggete nell’altra pagina, e quindi non vuole inserire in organico giocatori attempati e/o spremuti.

Roma, priorità terzino

Ma la priorità, per una formazione titolare competitiva, è il terzino destro. Celik a Cagliari ha denunciato i soliti limiti palla al piede, tanto che Nicola lo lasciava abbastanza libero perché sapeva di poterlo controllare anche a una certa distanza. La Roma ha in pugno da qualche giorno Lorenz Assignon, laterale destro del Rennes, e ha raggiunto un accordo di massima con l’ex Massara per un prestito con obbligo di riscatto: si lavora sull’esborso immediato, uno o due milioni, e sul totale della valutazione, che si aggira sugli 11. Ma se Ghisolfi non chiude c’è una ragione. Forse c’è un altro calciatore in ballo, che potrebbe essere agganciato a sorpresa nelle prossime ore. Mai dare niente per scontato sul mercato.

In attacco

Quanto all’ala sinistra, De Rossi ha chiesto un calciatore con le caratteristiche di Federico Chiesa. Non dovrebbe però essere lui il rinforzo, nonostante il tentativo di Ramadani di portarlo alla Roma: costa troppo di stipendio e ha altri obiettivi. Anche Rodrigo Riquelme, che pure è stato sondato e piace molto a Trigoria, è un profilo carissimo: l’Atletico Madrid pretende 30 milioni. E allora, come direbbe De Rossi, bisogna scendere nella graduatoria e osservare i piani C e D. Uno come il kosovaro Zhegrova ad esempio non sarebbe male: lo dimostra l’ottimo percorso che ha fatto con il Lilla. Boga, pure assistito da Ramadani, convince meno visto il calo degli ultimi anni. Ma non va ancora scartato dal mazzo.

Il centrocampista e il vice Soulé

E in questa rifondazione a tutti i livelli, non può mancare una riflessione sul centrocampo. Già preso Le Fée, che ha sostituito in un uomo solo Aouar e Renato Sanches, la Roma valuta a determinate condizioni la cessione di Bove per comprare un’altra mezzala. Uno tipo Soumaré del Leicester. Infine non sottovalutiamo i movimenti sul vice Soulé, che prenderà il posto numericamente di Dybala. La Roma ha avuto contatti con l’entourage del belga Ngonge del Napoli. Non sembra un’operazione semplicissima ma può essere un’occasione last minute, se De Laurentiis lo cederà in prestito.