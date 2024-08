Danso dice sì: tutti i dettagli della trattativa

Roma, Assignon e Abdulhamid

Trattativa in corso per Danso, mentre intanto Assignon aspetta che si possa chiudere una volta per tutte quella con il Rennes per sbarcare nella capitale. Una lunga attesa, probabilmente legata anche a nuovi nomi nella lista di Ghisolfi che ha messo in standby l’operazione da diverso tempo. Ora il Rennes vuole una risposta concreta dalla Roma e che l’offerta sia messa nera su bianco per essere accettata: prestito da un milione con obbligo fissato a 10. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe sbloccarsi, in un modo o in un altro, mentre intanto Abdulhamid non è stato convocato dall’Al-Hilal per la sfida di stasera contro l’Al-Akhaoud ed è pronto al passaggio in giallorosso per circa 2,5 milioni di euro: nelle prossime ore lo sbarco nella capitale per sostenere le visite mediche.