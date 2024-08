Roma, accordo definitivo per Danso: tutte le cifre e la formula

Chi è Danso

Nato in Austria da genitori ghanesi, Danso si è trasferito a 6 anni, con la famiglia, in Inghilterra: difensore centrale forte fisicamente e veloce, è cresciuto nel Reading e nel Milton Keynes Dons, prima di trasferirsi in Germania nell'Augsburg, con cui ha debuttato in Bundesliga nel 2016. Successivamente è stato in prestito al Southampton in Premier League e nel Fortuna Dusseldorf nella Serie B tedesca per poi approdare al Lens, in Ligue 1, nel 2021, voluto proprio da Florent Ghisolfi, attuale dg della Roma, all'epoca nello staff dirigenziale del club francese. Danso, che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili austriache fino ad arrivare a quella maggiore nel 2017, viene da tre stagioni da titolare inamovibile nella difesa del Lens. In carriera conta 229 presenze e 16 gol in tutte le competizioni. Sono 23 le sue presenze nella nazionale austriaca, con cui ha disputato gli ultimi Europei in Germania.