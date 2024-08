Roma, Abraham ai saluti: dal Milan soldi più Saelemaekers

stanno cercando di risolvere i rispettivi problemi con un’operazione last minute:Sono ore calde sull’asse Roma-Milano, i due club stanno lavorando senza sosta per riuscire a trovare un accordo totale per portare a termine questa trattativa che metterebbe tutti d’accordo: i giocatori che cercano maggiore spazio e hanno voglia di cambiare aria per giocare con continuità, gli allenatori - De Rossi e Fonseca - che scalpitano per avere i rinforzi richiesti, i rispettivi club che così metterebbero a posto entrambe le situazioni per poi concentrare le forze nelle ultime ore di mercato sull’arrivo di un centrocampista.

Dal Milan il sì di Saelemaekers

Perché a poche ore dalla chiusura del mercato l’operazione conviene troppo a entrambi i direttori sportivi per fare marcia indietro e tenersi i rispettivi “problemi”. A Trigoria l’accordo con Saelemaekers è stato trovato in poco tempo e non ci saranno intoppi legati allo stipendio del belga. L’esterno percepisce 1,3 milioni di euro al Milan e nella capitale vedrebbe il suo stipendio quasi raddoppiato, in più avrà garantito un posto da titolare in un modulo, il 4-3-3, che vede a sinistra soltanto El Shaarawy come alternativa concreta (Zalewski è in uscita e ha deluso) e un tecnico che predilige le sue caratteristiche tecniche. Insomma, saputo del possibile interessamento della Roma, già a inizio agosto, Alexis ha immediatamente gradito la destinazione. Inoltre anche nella capitale c’è una storia d’amicizia dietro la trattativa. Durante il suo periodo nelle giovanili dell’Anderlecht, Saelemaekers ha conosciuto Svilar: i due sono stati compagni di squadra per diverse stagioni, fino a quando il portiere non si è trasferito al Benfica nel 2017, mentre l’attaccante è rimasto in Belgio. Nonostante le strade professionali si siano separate, i due sono rimasti molto vicini da quell’esperienza comune. Storie che si intrecciano, legami che si creano e rafforzano, nodi che si sciolgono. Roma e Milan anche questa mattina continueranno a lavorare su un affare che nessuno vuole far saltare.