Retroscena Abdulhamid: tesseramento con la Roma a rischio fino a ieri

Un brivido. Saud Abdulhamid ha rischiato di non essere tesserato dalla Roma perché era sprovvisto del visto, fondamentale per lavorare in Italia. Ma l’intoppo burocratico è stato risolto in brevissimo tempo e la questione è stata superata. Il terzino destro, il primo giocatore dell’Arabia Saudita in Serie A, sta prendendo le misure con Trigoria, con una lingua diversa e con un calcio molto più tattico. Si è presentato tra sorrisi, speranze e ringraziamenti: «La Roma è un grande club, quando è arrivata l’offerta sono rimasto senza parole e non l’avrei rifiutata per alcun motivo». Per due giorni di seguito si è allenato con le riserve: sembra leggermente indietro e quindi servirà un periodo di rodaggio per vederlo all’opera in una partita ufficiale. Daniele De Rossi comunque potrebbe convocarlo per Juventus-Roma. Di fondo per allungare la panchina. A Torino, infatti, si viaggia verso la conferma di Celik sulla corsia di destra, senza calcolare poi che aggregato alla prima squadra c’è anche il baby Sangaré.