Djaló è già a Roma in albergo ma l'affare è incerto

ROMA - C'è un curioso via vai nell'hotel dell'Eur che la Roma ha scelto per piazzare i giocatori in arrivo. Fino a ieri c'era Kevin Danso, affare saltato dopo le visite mediche, ed è arrivato in gran segreto anche Tiago Djalò, il portoghese che Ghisolfi ha bloccato in prestito dalla Juventus (1 milione) con diritto di riscatto (9). Ma l'operazione ancora non è stata chiusa perché la società giallorossa non è convinta. De Rossi neppure. In questa caldissima giornata finale di calciomercato può ancora succedere di tutto.