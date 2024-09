Hermoso è sbarcato a Roma: ora visite e firma

Mario Hermoso è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma . Il difensore spagnolo questo pomeriggio alle 14.05 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver trovato l’accordo economico ieri con il club giallorosso. L’ex Atletico Madrid adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per due stagioni più un ulteriore anno d’opzione.

Hermoso alla Roma, superato il Galatasaray

Dopo aver superato la concorrenza del Galatasaray - che ieri aveva addirittura prenotato il volo privato che alle 20 lo avrebbe portato a Istanbul - il centrale ha detto sí ed è pronto a lavorare nei prossimi giorni di sosta per adattarsi al meglio al calcio di De Rossi. Già stasera Hermoso è pronto a tifare Roma: dalla camera del suo hotel assisterà all sfida dei giallorossi contro la Juve. Poi a Genova sarà pronto a rendersi disponibile per giocare la sua prima gara da romanista.