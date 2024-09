Hummels a un passo dalla Roma: già programmate le visite

ROMA - Dopo Hermoso, che si è già presentato ai suoi nuovi tifosi, la Roma chiude anche per Hummels , svincolato come lo spagnolo dopo l'esperienza di cinque anni in Germania con il Borussia Dortmund. Due centrali per De Rossi e tanta esperienza, quella persa con la partenza di Smalling. L'ex Bayern Monaco alla fine ha accettato la proposta dei giallorossi e scartato l'idea di finire al nuovo Galatasaray di Osimhen.

Hummels, visite con la Roma programmate

Hummels, campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ha accettato l'offerta della Roma di un anno di contratto più un altro anno che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni più bonus. Nelle prossime ore il centrale tedesco sosterrà le visite mediche, già programmate, e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma.

Il ritorno di Manolas

Hermoso, Hummels e non solo. Potrebbero non esaurirsi qui i colpi in entrata in difesa per la Roma: resta viva la pista che porta a Manolas, ex giallorosso tra il 2014 e il 2019. Per lui, amato dalla tifoseria, che ha negli occhi ancora quel gol al Barcellona nella serata magica del 3-0 dell'Olimpico del 10 aprile 2018, sarebbe un ritorno gradito. La possibilità è concreta. Manolas andrebbe a consolidare il blocco dei centrali di De Rossi, dando al tecnico un difensore che conosce già Serie A e ambiente romanista.