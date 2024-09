Roma, bivio Zalewski: va al Galatasaray o resta e rinnova

Roma e Galatasaray in contatto per Zalewski

I due club restano in contatto ma prima di continuare la trattativa attendono una risposta di Zalewski, quantomeno un segnale positivo e di apertura sull’addio alla Roma in modo tale da poter proseguire i dialoghi interni. Il Galatasaray aspetta una risposta dal ventiduenne sulla proposta di ingaggio molto importante formulata nelle ultime ore: quasi due milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Non male per il giocatore che attualmente in giallorosso percepisce uno stipendio inferiore al milione di euro.

Le opzioni sul tavolo

Riflessioni in corso, perché Nicola non vorrebbe lasciare la Roma in questa stagione ma spera di poter convincere De Rossi a dargli maggiore minuti e di potersi ritagliare più spazio anche per attirare offerte da club importanti la prossima estate. Qui però c’è un intoppo non certo piccolo. Perché Zalewski è in scadenza di contratto e la Roma non ha alcuna intenzione di perdere a zero un giocatore che gli garantirebbe una plusvalenza totale. La dirigenza ha già parlato con l’entourage del giocatore per definire la propria posizione: o il ragazzo decide di partire e sono tutti soddisfatti, altrimenti in caso di permanenza spingerà per il rinnovo del contratto per evitare l’addio a zero la prossima estate. Un’altra alternativa, ma non ancora presa come ipotesi concreta, sarebbe quella del rinnovo di contratto e poi il prestito al Galatasaray fino a giugno, qualora il giocatore non fosse sicuro al 100% di legarsi al club turco.

Atteso Zalewski

Oggi Zalewski sarà a Trigoria dopo aver concluso gli impegni con la Polonia con la sconfitta di domenica sera contro la Croazia di Modric. Probabilmente avrà un nuovo colloquio con la dirigenza e con il tecnico per capire il da farsi e l’evoluzione della trattativa con il Galatasaray che, a tre giorni dalla chiusura del mercato, non può aspettare troppo il suo sì ma dovrà virare su altri obiettivi. In Turchia circola anche la voce di Luca Pellegrini della Lazio. Un derby in uscita, per certi versi. La priorità, almeno per le prossime ore, è Zalewski: Roma e Gala lavorano per riuscire ad arrivare alla fumata bianca.