Mingueza, chi è il terzino del Celta Vigo che piace alla Roma e quanto costa

Oscar Mingueza è già uno dei profili più chiacchierati sul mercato. Il terzino del Celta Vigo piace tantissimo alla Roma di Ivan Juric , complice un inizio di campionato da urlo in Liga . A gennaio, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Celik , la cui titolarità non è mai stata messa in discussione dalla presenza di Abdulhamid e dal giovane Sangaré. Per età, caratteristiche e qualità , Mingueza sembra essere l'uomo giusto per rinforzare la batteria degli esterni giallorossi.

Chi è Oscar Mingueza: età e carriera del giocatore del Celta Vigo

Cresciuto nella cantera del Barcellona, dove ha iniziato a muovere i primi passi in Youth League e nei campionati giovanili nella stagione 2016/17, Oscar Mingueza è esploso definitivamente poco più di quattro anni fa, arrivando a collezionare 27 presenze in Liga, impreziosite da 2 gol e 2 assist, e 5 apparizioni in Champions League, per un totale di 242 minuti giocati in campo internazionale. Un traguardo non indifferente per un classe '99, all'epoca appena 21enne. Poi, la crescita alle spalle di mostri sacri, ma senza mai avere la certezza di essere un titolare dell'undici blaugrana. Da qui, la scelta di sposare il progetto tecnico del Celta Vigo nell'estate 2022, per consacrarsi e confermarsi ad alti livelli nel massimo campionato spagnolo. Il primo anno in Galizia è caratterizzato da alti e bassi, come testimoniano le sole 23 gare disputate tra Liga e Coppa del Re, mentre nella passata stagione viene considerato un elemento imprescindibile e non tradisce le aspettative, mettendo a referto 41 partite, 2 reti e 3 assist. Quest'anno, è partito ancora meglio: 2 gol e 4 assist in 8 gare. Un bottino niente male per un "semplice" terzino destro.

Quanto costa Oscar Mingueza, obiettivo della Roma

Il valore di Oscar Mingueza ha subito un'impennata importante nell'ultimo anno solare. Le prestazioni con la maglia del Celta Vigo hanno confermato quanto di buono fatto nel calcio dei grandi e nel settore giovanile del Barcellona, pur non essendo entrato nel giro della nazionale. Con le Furie Rosse, infatti, vanta un solo gettone datato 8 giugno 2021. Secondo il noto portale Transfermarkt, il cartellino del classe '99 varrebbe tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe aiutare club come la Roma. Il ragazzo, complici le avances di diversi club europei, non avrebbe intenzione di rinnovare con il Celta e potrebbe aprire ad un trasferimento in Italia. Non è l'unico obiettivo di Ghisolfi, ma l'identikit corrisponde all'ideale sostituto (o alternativa) di Celik.