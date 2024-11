Roma, Hermoso: “Non escludo un ritorno in Spagna”

ROMA - Mario Hermoso è da pochi mesi alla Roma e pensa già al futuro. Si aspettava un impatto diverso con la squadra giallorossa. É arrivato a parametro zero dall’ Atletico Madrid dopo cinque anni con Simeone. Oggi sente la mancanza di casa: “Cambiare paese, costumi e non avere la famiglia intorno: tutto è molto difficile. Vivo ancora in albergo in attesa di trovare casa e di poter stare tutti insieme”, raccolta il difensore ai microfoni di As.

Hermoso e la voglia di Spagna: "Il Real Madrid..."

Il difensore parla del momento della Roma e non solo: “In squadra, nonostante il cambio di allenatore, c’è un ottimo clima. Ci manca continuità. Io mi sono integrato velocemente, ci sono gli argentini e Angelino, anche lui spagnolo. Lasciare l’Atletico Madrid non è stato facile. Il calcio però è così. Con la Roma troveremo presto la continuità nei risultati e credo ribalteremo la situazione. Io al Real Madrid al posto di Militao infortunato? Ho letto qualcosa, mi hanno riferito alcuni amici… Ma questo capita in diverse sessioni di mercato. Essere associato al Real ogni volta è un onore. Ero nelle giovanili, sono grato al quel club per tutto quello che mi ha dato nel diventare calciatore. Ho 29 anni, gran parte della mia carriera è stata in Spagna. Mi piace la Liga ed essere nel mio paese rende tutto più facile. Non chiudo la porta ad un ritorno”.