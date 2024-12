Roma, tutte le strategie di mercato: non solo Raspadori, nome nuovo per l'attacco

«

arderò l’Everton con occhi diversi da ora in poi». Claudio Ranieri non potrà farlo oggi pomeriggio, nella partita molto importante contro il “suo” Chelsea a Goodison Park, ma intende studiare con attenzione l’organico della squadra appena acquistata dal Friedkin Group. In entrata e in uscita, già a gennaio, non è azzardato pensare che i due club collaborino per rinforzarsi reciprocamente.. Succede spesso tra le società della galassia Red Bull. Niente di strano insomma. E siccome la Roma cerca un attaccante, il nome giusto da alternare a Dovbyk potrebbe essereche in Premier League ha faticato tanto dopo essersi messo in luce in Serie A proprio a Udine. Classe ’98, centravanti dotato di buona tecnica, nell’Everton non è titolare e quindi potrebbe spostarsi anche in prestito a gennaio.