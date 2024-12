Pellegrini-Napoli, idea concreta: come il capitano della Roma può andare da Conte

NAPOLI - Il Napoli stringe il cerchio del mercato: Lorenzo Pellegrini per il centrocampo, con Michael Folorunsho al centro di una trattativa con la Fiorentina; l’obiettivo Danilo sullo sfondo per la difesa . Fermo restando i paletti della Juventus: il capitano è sul mercato, gli è stato anche chiaramente comunicato, ma la Juve per il momento non ha intenzione di liberarlo. Attende offerte: sulle sue tracce c’è l’Al-Nassr, c’è l’ombra della squadra di Pioli che si allunga e che prova a convincerlo, ma il brasiliano preferisce l’Italia. Napoli, per esempio: ha già accettato la destinazione , ha già detto sì al ds Manna, ma il fatto è che i due club non hanno ancora un accordo.

Raspadori-Danilo, la Juve vuole l’indennizzo

La Juventus vuole un indennizzo, il Napoli non ha intenzione di riconoscerlo: semplice. Cioè per niente, ma è così che stanno le cose. Del resto Danilo è un giocatore in scadenz a a giugno, ha 33 anni, tra qualche giorno diventerà un illustre parametro zero, ha un ingaggio da 4,5 milioni per quest’ultima stagione ma gode dei benefici del Decreto Crescita: va da sé che ogni scelta e ogni mossa vanno ponderate.

Napoli, spunta l’idea Rugani

Conte lo considera il jolly perfetto per rinforzare la difesa: ha qualità, esperienza, è duttile, recita in ogni posizione della linea e finanche sugli esterni. Il problema dell’accordo, però, esiste. E così il Napoli valuta anche altre opzioni: ad esempio Daniele Rugani, proprietà Juve anche lui ma ora in prestito all’Ajax, senza trovare troppo spazio se non nelle ultime due partite di Eredivisie (3 su 17 da titolare).

Raspadori, la chiave del mercato

La Juve, però, è sempre interessata a Giacomo Raspadori, 24 anni e un precedente importante: fu il dt Giuntoli a portarlo a Napoli all’alba dello scudetto; e la stima non è mai tramontata. Le due società potrebbero disegnare un’operazione con Jack, ma anche il Napoli non ha intenzione di fare sconti: non lo libera in prestito secco, al massimo con obbligo. Formule a parte, la valutazione è elevata: 20-25 milioni di euro. Insomma, la storia è complessa.

Conte pensa a Pellegrini

Al ds Manna piace Nicolò Fagioli, 23 anni, centrocampista che conosce sin dai tempi delle giovanili bianconere e che ora è scivolato nella lista dei cedibili. Anche la Juve vorrebbe ricavare 20-25 milioni dalla sua cessione, e dunque è difficile ipotizzare uno scambio di prestiti con Raspadori. Jack ha tante offerte, ha mercato: piace all’Atalanta, piace all’OM, piace alla Roma. Roma che in dote ha Lorenzo Pellegrini, un capitano in vetrina in questa fase. Ranieri è stato chiaro: il club è pronto ad ascoltare offerte e il Napoli è in prima linea. È un’opzione concreta. Ma anche in questo caso l’incastro non è agevole: intanto per i parametri di stipendio, considerando che Pellegrini arriva a percepire 6 milioni tra base fissa e bonus; poi, per la formula (il prestito è la prediletta ma non convince). E così si valuta un’alternativa nello scambio: Cristante, anche lui finito ai margini con l’arrivo in panchina di Ranieri.

Napoli, la lista è intasata

Fondamentale, comunque, sarà liberare un posto in lista: per acquistare, il Napoli deve cedere. Deve fare spazio: Rafa Marin è inseguito dal Como e non solo, ma è un Under e dunque non libera caselle. E ancora: Zerbin è sulle liste di Empoli e Venezia ma come sopra il suo trasferimento non crea spazio. Anche Juan Jesus pi a ce al Venezia, e la sua eventuale cessione sarebbe strumentale a ricavare un posto, ma dopo l’infortunio di Buongiorno, e in una fase di emergenza piena, Conte lo ha rilanciato al centro della difesa. Si riflette.