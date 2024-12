Roma, acquisti e cessioni: da Beto a Cristante, ecco la strategia. Mercato di gennaio incandescente

Roma, Beto è in pole per l'attacco

In entrata si lavora su più fronti. «Voglio gente che migliori la rosa, non prenderemo giocatori a caso», è il pensiero di Claudio Ranieri in ottica della finestra di gennaio. L’allenatore conta di inserire dei tasselli che possano restare nell’organico della Roma anche in prospettiva. Il vice Dovbyk è una priorità. Shomurodov non basta, quindi il nome forte è quello di Beto dell’Everton. L’attaccante non è una prima scelta nel club di Liverpool, che da meno di due settimane è ufficialmente sotto il controllo della famiglia Friedkin. La trattativa è agevole proprio per questo motivo. Beto, poi, conosce bene il calcio italiano: ai tempi dell’Udinese aveva impressionato per velocità e potenza fisica, mentre in Premier League non è mai riuscito a incidere con continuità. La Roma cerca anche un esterno destro e un difensore centrale (di piede destro) che possa fare sana concorrenza a Mancini, l’unico della rosa che non ha un’alternativa, se si esclude l’adattamento di Celik nella retroguardia a tre giallorossa.