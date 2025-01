Roma, Frattesi ha la soluzione per tornare a casa

La valutazione dell'Inter

Con qualche rivincita da volersi prendere perché, e qui torniamo a quell’estate di due anni fa in cui dal mare controllava di continuo il telefono per avere aggiornamenti, Frattesi è rimasto molto male (eufemismo) della scelta della Roma di Tiago Pinto di non acquistarlo nonostante partisse da un prezzo scontato del 30%. Evidentemente all’epoca, per chi dirigeva il club giallorosso la spesa non valeva l'investimento e questo al ragazzo è arrivato forte e chiaro. Così come forte e chiaro lui aveva fatto sapere di non avere alcun tipo di pretesa economica sull’ingaggio. Il senso era: compratemi dal Sassuolo e poi vediamo. Le cose non sono andate e oggi chiaramente Frattesi costa di più e non ci sono clausole per poter risparmiare. Se la Roma lo vuole davvero deve pagarlo: come (prestito con obbligo?) e con quale formula (qualche giocatore nella trattativa?) poi si deciderà con l’Inter. Appare chiaro come l'assegno da staccare sia superiore ai 35 milioni e non troppo si potrà fare con la volontà del giocatore. Perché Frattesi è un ragazzo serio e non ha intenzione di puntare i piedi con una società che l' ha pagato oltre 30 milioni.