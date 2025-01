La Roma aspetta Frattesi, ma c’è un dettaglio che allunga la trattativa con l’Inter

C'è un gioco di pazienza, incastri, provocazioni. Come tutte le trattative complicate, non bastano poche ore a definirne il destino in un senso o nell’altro. C’è aria di tormentone per Davide Frattesi, che vuole lasciare l’Inter perché si sente sottoutilizzato. E che vorrebbe andare alla Roma per festeggiare un agognato ritorno a casa. Marotta è stato chiaro: la valutazione è di 40 milioni, non un euro di meno. Ranieri è stato altrettanto deciso: a certe cifre non arriveremo. In più l’infortunio di Calhanoglu (seriamente a rischio anche per il derby del 2 febbraio) potrebbe suggerire prudenza a Inzaghi prima di vidimare il foglio di cessione definitiva. Ma queste schermaglie, formali e pure sostanziali, sono parte integrante del suk. Dietro alle quinte il burattinaio della negoziazione, Giuseppe Riso, continua a muoversi con circospezione per mediare tra le esigenze dei club coinvolti, dopo essersi assicurato il placet del suo assistito. Frattesi, appunto.