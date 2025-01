Roma, c'è l'accordo con Rensch: si tratta con l'Ajax

Al lavoro per Frattesi , sprint invece per Rensch . La Roma va a caccia di rinforzi e oltre all’obiettivo nerazzurro è alla ricerca di innesti di qualità su diversi ruoli che in questa prima metà della stagione hanno evidenziato lacune non indifferenti. Sono tre i reparti da rinforzare: l’attacco per assegnare a Dovbyk un vice di livello che possa permettergli di riposare e non fare perennemente gli straordinari, poi la corsia destra dove oltre a Saelemaekers le soluzioni Celik e Abdulhamid non sono certo convincenti . Infine la difesa: Mancini, Hummels e N’Dicka per ora le stanno giocando tutte, mentre Hermoso non vede più il campo dai disastrosi 90 minuti giocati nella sconfitta contro il Como. È necessario quindi un rinforzo nelle retrovie per sostituire lo spagnolo destinato a lasciare la Capitale.

La Roma su Rensch: i dettagli

Dopo aver sondato il canadese Buchanan dell’Inter, che chiede un’offerta a titolo definitivo e non il prestito secco, gli occhi di Ghisolfi si sono spostati in Olanda e sulla situazione di Devyne Rensch, esterno destro di 21 anni (il 18 gennaio ne compirà 22) di proprietà dell’Ajax. Ma ancora per poco. Perché il contratto del giovane è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di un’apertura al rinnovo. In effetti la trattativa sta andando avanti da oltre un anno senza mai arrivare alla fumata bianca: «Sono sempre in contatto con l’Ajax ma più tempo ci vuole e meno è probabile che firmi», le sue parole di qualche mese fa. Ecco, a oggi nessun nuovo aggiornamento è arrivato sul fronte rinnovo e dal primo febbraio il giocatore potrà firmare con un altro club per la prossima stagione. È quindi intenzione dell’Ajax riuscire a monetizzare in parte la sua cessione per ricavarne una plusvalenza (è un prodotto del settore giovanile): la Roma ha offerto 5 milioni di euro per Rensch, non ritenuti adeguati dal club olandese che valuta il giocatore intorno ai 9-10 milioni. Ghisolfi ha trovato l’accordo col giocatore per un contratto fino al 2029 e adesso dovrà alzare la posta di un paio di milioni per provare a chiudere l’affare in tempi rapidi. Il fatto che all’interno della Roma tutti abbiano dato l’ok al nome dell’olandese lascia intendere che il diesse sia pronto allo sprint decisivo già nelle prossime ore. Per vederlo magari in tribuna all’Olimpico nella sfida di venerdì contro il Genoa.

Roma, si lavora sulle cessioni

Per gli altri ruoli occhi puntati sempre su Marmol del Las Palmas per la difesa, resta aperto invece il casting per l’attacco. Servono anche le uscite per sfoltire la rosa e se Dahl per ora ha ricevuto richieste dalla Svezia, un altro esterno invece è cercato in Francia. Si tratta di Zalewski, in scadenza di contratto e fino a ora senza trattativa per il rinnovo: il Marsiglia di De Zerbi (e il diesse Benatia) è interessato, si studia la formula per portarlo in Ligue 1 già a gennaio. In avanti invece è Shomurodov il nome in uscita: Cagliari ed Empoli sono interessate, l’ostacolo naturalmente è sempre lo stipendio da dividere con i giallorossi.