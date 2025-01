Dalla Francia: "Ryan dalla Roma al Lens, accordo vicino"

"Alla ricerca di un portiere per compensare la partenza di Brice Samba , il Lens sta lavorando per reclutare l'esperto portiere della Roma , Mathew Ryan ". Lo riferisce L'Equipe. Secondo il quotidiano francese, l'accordo per il trasferimento del trentaduenne estremo difensore del club giallorosso è vicino.

"Ryan tra gli obiettivi prioritari del Lens"

Ryan viene indicato come "uno degli obiettivi prioritari dei dirigenti del Lens". L'affare "potrebbe concretizzarsi rapidamente". Ryan è in scadenza di contratto. Il nazionale australiano sarebbe affascinato dalla prospettiva di unirsi alla società francese e di poter tornare a essere titolare dando il via a una nuova tappa della sua carriera dopo le esperienze, tra le altre, con Bruges, Brighton e AZ Alkmaar. Ryan ha giocato solo una partita in questa stagione, in Coppa Italia, contro la Sampdoria. "I due club stanno negoziando, nelle ultime ore, i termini dell'operazione, la cui forma non è stata filtrata", aggiunge e conclude l'Equipe.