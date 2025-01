Saelemaekers ha scelto la Roma: quanto costa e come può essere riscattato

È s tato il grande assente della Roma per tre mesi, proprio nel momento più complicato per il passaggio dalla Roma di De Rossi a quella di Juric. Adesso con Ranieri sta dimostrando quanto sarebbe stata diversa quella squadra se non si fosse infortunato a Marassi, nell’ultima gara con DDR in panchina. Alexis Saelemaekers è l’esempio perfetto per descrivere come è cambiata la Roma. Entusiasmo, grinta, determinazione, qualità, efficacia : l’esterno belga racchiude tutto ciò che ha portato Ranieri e ora tutti al Fulvio Bernardini vogliono chiudere il prima possibile il suo acquisto a titolo definitivo. Le ragioni sono diverse. 1) Saelemaekers ha le qualità giuste per essere un protagonista anche nella rosa della prossima stagione, a prescindere dal tecnico e dal modulo. Alexis può giocare da quinto, poi trequartista e seconda punta. A destra ma anche a sinistra. Insomma, dove lo metti sicuramente può rendere. 2) È un giocatore ancora giovane e con ancora ampi margini di crescita. Anderlecht, Milan e Bologna: a soli 25 anni ha giocato in palcoscenici importanti tra tornei nazionali ed europei, quindi può essere soltanto un più avere un giocatore come lui per esperienza e qualità. 3) Più gioca e più si alza il valore del suo cartellino . E più gioca, più la Roma rischia di vedere altri club interessati a lui.

L’agente nei giorni scorsi è stato a Milano per riportare al club rossonero la volontà del suo assistito di restare nella Capitale. Una settimana prima lo stesso Ghisolfi aveva manifestato l’intenzione di prenderlo a titolo definitivo. E adesso non resta che lavorare sull’affare per stringere e chiudere il prima possibile. L’accordo di massima tra Saelemaekers e la Roma è già stato trovato: sarà un ingaggio di almeno quattro anni e raddoppiato rispetto al milione netto percepito attualmente. Quanto al cartellino, le parti sono al lavoro per trovare un’intesa sulla valutazione. Inevitabilmente per Ghisolfi sarà impossibile chiudere l’affare per meno di 15 milioni di euro, anche in virtù del contratto rinnovato tra i rossoneri e Alexis prima del prestito.

Il Milan valuterà Abraham: la Roma aspetta

La Roma vuole stringere, il Milan invece valutare. Perché quello scambio di prestiti estivo tra Saelemaekers e Abraham diventerà probabilmente un doppio affare, quindi slegato anche in virtù del diverso rendimento dei due giocatori. Se Ranieri è totalmente contento e convinto di Alexis, lo stesso non si può dire del Milan su Abraham. Il centravanti ha sì segnato 6 gol e servito 5 assist in 24 presenze, ma è stato troppo discontinuo in campionato quando chiamato a sostituire Morata. Il gol nella finale di Supercoppa sembrava averlo galvanizzato, così come l’assist per Leao a Como, invece nella sfida contro la Juve è stato decisamente una delusione. Il Milan quindi vuole valutare Abraham fino alla fine della stagione e poi prendere una decisione sul suo riscatto, anche perché l’affare non è certo economico tra cartellino e ingaggio (che deve abbassarsi rispetto ai 9 milioni lordi attuali). Se ne riparla a giugno, non invece per Saelemaekers: per lui Ghisolfi vuole già chiudere.