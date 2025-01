Rensch, chi è il predestinato che aveva scelto la Roma in estate. E il PSV lo rimpiange

ROMA - Aveva voluto la Roma già in estate quando Ghisolfi si era interessato a lui per rinforzare la fascia destra prima dell'arrivo di Abdulhamid. Non se ne è fatto nulla perché l'Ajax a un anno dalla scadenza del contratto chiedeva cifre esorbitanti, ben 15 milioni di euro. Ma la Roma per Devyn Rensch era nel destino: così ha aspettato, ha rifiutato le proposte di rinnovo degli olandesi e alla fine adesso si può godere questa sua vittoria personale. L'esterno sbarcherà presto nella Capitale per vivere questa avventura in Italia, con la maglia giallorossa. In Olanda lo definiscono un predestinato, un giocatore capace di strappare la prima convocazione con la nazionale olandese da minorenne, capace di prendere il posto nell'Ajax di Sergino Dest - venduto nel 2020 al Barcellona - e poi di Mazraoui passato al Manchester United.