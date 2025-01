Roma, in porta arriva Gollini. Ryan passa al Lens

Roma, tutto fatto per Pierluigi Gollini: il portiere del Genoa sbarcherà nella capitale in serata per legarsi al club giallorosso: diventerà il vice Svilar e prenderà il posto di Mathew Ryan, pronto a trasferirsi al Lens. Gollini lascia il Genoa, dopo aver difeso i pali rossoblù sette volte in questa stagione.