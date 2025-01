Rensch sbarca a Roma, ora visite e firma: ecco quando potrebbe essere convocato

Devyne Rensch è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. L’esterno ventiduenne olandese è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino dopo aver ricevuto ieri sera il via libera da parte dell’Ajax. La Roma e il club olandese hanno raggiunto un accordo per la sua cessione a titolo definitivo per 5 milioni più 1 di bonus; al giocatore invece un contratto fino al 2029 a 1,2 milioni di euro netti a stagione. Rensch tra oggi e domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto al Fulvio Bernardini, poi i primi allenamenti per cercare la sua prima convocazione nella sfida di domenica contro l’Udinese.