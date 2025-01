Roma a caccia di un attaccante, il mercato si accende: tutti i nomi e il budget

ROMA - Due giorni alla prima partita da dentro o fuori della stagione, sette invece alla fine di un mercato che è in continua evoluzione e prescinde inevitabilmente anche dalle uscite. Il diktat della Roma dall’inizio della sessione è infatti chiaro: per un giocatore che viene ceduto, un altro viene acquistato. Fuori Le Fée e Ryan, dentro Rensch e Gollini. Ma è una questione numerica, non esclusivamente economica: sia Ghisolfi che Ranieri non vogliono sovraffollare la rosa, non vogliono avere nello spogliatoio giocatori che, con nuovi innesti, non vedrebbero più il campo fino a giugno. Chiaramente il tetto ingaggi non deve aumentare, anche per questo è necessario tagliare qualche nome, ma il budget per arrivare al centravanti di scorta è già pronto e si aggira tra i 10 e i 15 milioni. Il vice Dovbyk è un obiettivo e Ghisolfi vuole stringere per consegnarlo a Ranieri il prima possibile. Lucca non è un’opzione raggiungibile in questo mercato invernale per gli alti costi dell’operazione tra cartellino e ingaggio: il giocatore piace e non poco, può essere eventualmente una soluzione per il mercato se adatta alle strategie del futuro allenatore. Il profilo cercato adesso dalla Roma deve rientrare nel budget e deve essere adatto a fare la panchina alle spalle del centravanti ucraino. Per questo sia la punta dell’Udinese sia Brian Brobbey dell’Ajax sondato qualche giorno fa con il team Raiola non sono percorribili. Kalimuendo del Rennes non convince del tutto, così come Beto dell’Everton abbandonato diverse settimane fa. Il talento Shpendi sarebbe un buon profilo, ma difficilmente il Cesena lo lascerà andare a pochi giorni dalla chiusura del mercato. In Spagna rilanciano il nome di Isaac Romero del Siviglia: due gol stagionali e clausola da 30 milioni. La ricerca è in corso.