Roma, Dybala gioca contro il Napoli. E Paredes resta

Come sempre, la decisione finale Claudio Ranieri la prenderà tra stanotte e domattina ma il tecnico della Roma è intenzionato a far giocare Paulo Dybala contro il Napoli. Niente turnover eccessivo, con l’argentino che dovrebbe poi giocare anche dal primo minuto contro il Milan in Coppa Italia. A Venezia probabile panchina. Guai però a guardare così in là: Ranieri pensa alla squadra da mettere in campo domani contro il Napoli, poi si vedrà.